Республиканцы США требуют от Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы

"Мы по-прежнему глубоко разочарованы нежеланием вашей администрации предоставить Украине нужный тип и количество дальнобойных огневых средств и возможностей маневрирования для создания и использования оперативных прорывов против россиян", - говорится в сообщении.

Конгрессмены заявили, что непосредственные последствия своевременного отказа вооруженным силам Украины от DPICM и другого вооружения проявляются сегодня на поле боя в Бахмуте и других местах в Украине.

Российские военные продолжают атаковать численно превосходящих украинских защитников Бахмута волнами солдат и наемников из группы "Вагнера". Чтобы противостоять этой тактике, Украина пригласила в США DPICM, которые очень эффективны против живой силы - как вражеских войск на открытой местности, так и окопавшейся пехоты - и механизированных транспортных средств. В письме говорится, что Соединенные Штаты полагались на аналогичные кассетные боеприпасы во время холодной войны как средство компенсации советских военных преимуществ в живой силе, артиллерии и бронетехнике.

"Предоставление DPICM позволит Украине компенсировать количественное преимущество России как в живой силе, так и в артиллерийских снарядах, а также позволит Вооруженным силам Украины сконцентрировать применение унитарных боеголовок против более ценных российских целей", - добавили конгрессмены.

DPICM

Усовершенствован обычный боеприпас двойного назначения. Это семейство артиллерийских и реактивных кассетных снарядов, созданных в США. Кассетные боевые элементы обладают кумулятивными свойствами (для борьбы с бронетехникой) и обломочного действия (для борьбы с живой силой). Отсюда происходит название "двойного назначения". Некоторые боевые элементы могут иметь взрыватель замедленного износа для ограничения подвижности противника (мены).