Республіканці подали апеляцію на зняття Трампа з виборів у Колорадо

У своїй апеляції юридична команда Республіканської партії Колорадо звинуватила Верховний суд штату в "фундаментальній зміні курсу американської демократії". Вони стверджують, що це рішення "спотворить" президентські вибори 2024 року і "занурить суди в політичні суперечки через туманні звинувачення у заколоті". Команда Трампа також готує апеляцію на це рішення суду.

Колорадо - єдиний штат США, що викреслив Трампа з виборчих бюлетенів на підставі 14-ї поправки до Конституції США. Вона забороняє обіймати державні посади особам, що беруть участь у "повстанні або заколоті". Це перший випадок застосування поправки після Громадянської війни у США.

Аналогічні позови про виключення лідера республіканців з виборчих бюлетенів у Міннесоті, Нью-Гемпширі та Мічигані, зазнали невдачі.

Вибори у Сполучених Штатах

Чергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.

Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден, а від республіканців – колишній глава держави Дональд Трамп.

20 грудня Верховний суд штату Колорадо вирішив, що Трамп, відповідно до 14-ї поправки до Конституції США, не може брати участь у праймеріз на території штату. Причина – його "участь у повстанні проти Сполучених Штатів", яким суд визнав штурм прихильниками політика Капітолію на початку січня 2021 року.

Рішення суду зобов'язало держсекретаря штату Колорадо виключити Трампа з праймеріз Республіканської партії у штаті 5 березня. Водночас це не заважає політику балотуватися в інших штатах.

Команда Трампа подала апеляцію до Верховного Суду США. Засідання у справі заплановане на 4 січня 2024 року. Рішення суду, ймовірно, буде застосовано на території всієї країні.

Кримінальні справи проти Дональда Трампа

Передвиборча кампанія Трампа за перемогу в республіканській номінації буде ускладнена низкою кримінальних процесів.

Щодо політика висунуто понад 90 кримінальних звинувачень у кількох справах: щодо виплати 130 тис. доларів порноакторці Стормі Деніель, спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року, неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив президентську посаду, а також інші звинувачення.

Крім того Трампа може бути притягнуто до громадянської відповідальності за дії учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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