Байден вирішив надати Ізраїлю зброї і боєприпасів на 1 млрд доларів, - AP

Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила ключовим законодавцям Конгресу, що надсилає до Ізраїлю новий пакет зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Офіційного оголошення про передачу озброєння ще не було, тому помічники Конгресу повідомили про це агентству на умовах анонімності. За їхніми словами, пакет включає близько 700 млн доларів на танкові боєприпаси, 500 млн доларів на тактичні машини та 60 млн доларів на мінометні снаряди. Коли саме буде відправлено зброю, поки що невідомо. Перша поставка після ембарго на бомби