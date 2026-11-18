Шантаж республканців

За даними видання, спікер Палати представників Майк Джонсон та голова Комітету у закордонних справах Браян Маст прагнуть вилучити низку положень на підтримку України із Закону про національне оборонне фінансування (NDAA).

Це документ, який щорічно визначає оборонну політику США та санкціонує відповідні витрати, уточнює медіа.

Мета такого кроку - змусити демократів відмовитися від норм, що посилюють контроль Конгресу над міністром оборони Пітом Гегсетом та президентом Дональдом Трампом.

Зокрема, ці положення передбачають:

додаткову участь законодавців у кадрових рішеннях Пентагону,

обмеження витрат на поїздки Гегсета без надання більш детальної інформації про війну з Іраном,

посилення парламентського нагляду за застосуванням військової сили.

Справа у Гегсеті

Суперечка загострилася після критики діяльності Гегсета щодо військової операції проти Ірану та кадрових рішень у збройних силах США.

Минулого тижня Палата представників заблокувала﻿ спробу оголосити йому імпічмент.

Які перспективи

За даними джерел NBC News, переговори щодо остаточної версії законопроєкту про оборону перейшли на рівень парламентського комітету та керівництва партії.

Очікується, що документ буде узгоджено протягом першого тижня грудня.

Наразі йдеться лише про переговорну позицію частини керівництва республіканців. Рішення про скасування положень щодо України ще не прийнято, і чинні механізми американської військової допомоги не припиняються автоматично через цю суперечку.

Подальша доля запропонованих заходів залежатиме від остаточного узгодження законопроєкту про оборону в Конгресі.