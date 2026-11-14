Команда Трампа готує "жорстку відповідь" на розслідування Конгресу

Білий дім готується агресивно протидіяти масштабним розслідуванням з боку Демократичної партії після перемоги політичної сили на проміжних виборах у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Адміністрація президента США планує не тільки перешкоджати запитам Конгресу, а й трактувати деякі дії законодавців як можливі кримінальні правопорушення.

За інформацією видання, основним координатором цієї стратегії стане новий керівник апарату Білого дому Стівен Міллер. До її розробки також залучені Міністерство юстиції та юридична служба президентської адміністрації.

Демократи, зі свого боку, мають намір провести масштабні перевірки діяльності Дональда Трампа, його родини, представників адміністрації та найбільших фінансових донорів президента.

Зокрема, сенаторка Елізабет Воррен, конгресмен Роберт Гарсія та сенатор Річард Блюменталь заявили про початок розслідування щодо збирачки пожертв Мередіт О'Рурк. За наявними даними, вона організувала залучення понад 800 млн доларів для будівельних проєктів Трампа.

"Операція зі збору коштів, якою, за повідомленнями, керує президент Трамп за вашого сприяння, викликає серйозні підозри щодо можливої корупції та надання політичних послуг в обмін на пожертви", - написали законодавці.

Представник збирачки пожертв заперечив звинувачення та заявив, що Трампа неможливо купити.

Сам американський президент закликав Міністерство юстиції перевірити дії представників Демократичної партії.

"Багатьом людям, усім невинним, надійшли листи з погрозами від політичних лідерів Демократичної партії. Цим я доручаю Міністерству юстиції негайно розслідувати цей злочинний акт!" - написав Трамп у соціальній мережі.

Згодом федеральний прокурор Південного округу Техасу Аарон Рейтц звернувся до сенатора Блюменталя. Він попередив про можливі серйозні юридичні наслідки, якщо той продовжить розслідування щодо спонсорів будівництва бальної зали Білого дому.

Генеральний прокурор США Тодд Бланш запевнив, що наразі кримінальних розслідувань через заяви майбутніх членів Конгресу не ведуть. Водночас він не виключив, що за певних умов погрози можуть стати підставою для кримінальної відповідальності.

"Може настати момент, коли критика перетворюється на погрозу. Існують погрози, які також можуть бути допустимими, але в певний момент це стає злочином", - заявив Бланш.