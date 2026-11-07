Демократи готують для України пакет військової допомоги на 15 мільярдів доларів, - FT

У Демократичній партії активно обговорюють новий пакет військової допомоги Україні обсягом близько 15 мільярдів доларів, а також посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За словами інсайдерів, після успіху на проміжних виборах у США демократи, які здобули контроль над обома палатами Конгресу, планують активніше підтримувати Україну.

Що важливо розуміти, попри посилення позицій демократів у Конгресі, зовнішня політика США залишається під контролем Дональда Трампа. Тому законодавці планують впливати на підтримку Києва за допомогою бюджетних рішень та парламентського контролю.

Серед першочергових завдань - допомога енергетичному сектору України перед початком зимового періоду. Демократи хочуть передбачити додаткове фінансування та інші заходи підтримки в щорічному законі США про оборонну політику, який мають ухвалити до завершення повноважень нинішнього складу Конгресу.

Ще одним напрямом обговорень є забезпечення України ракетами-перехоплювачами для протиповітряної оборони, розвідувальними даними та підтримка роботи супутникового зв'язку Starlink.

Крім військової допомоги, демократи планують домагатися перегляду санкційної політики Вашингтона щодо Москви.

Як пише FT, приводом для цього стало рішення Трампа скористатися механізмом винятків і послабити додаткові обмеження проти Росії на тлі домовленостей щодо виходу російського дизельного пального на світові ринки. У зв'язку з цим законодавці хочуть внести зміни до чинного санкційного законодавства.

"Ми виправимо закон Грема. Півтора року пішло на спроби запровадити санкції проти Росії, а потім все просто скасували", - заявив представник демократів.

Крім того, представники партії мають намір перевірити зовнішньополітичні рішення адміністрації Трампа та можливі ділові інтереси її представників. Зокрема, йдеться про спеціального посланця Стіва Віткоффа та зятя американського президента Джареда Кушнера.

У Білому домі у відповідь заявили, що Трамп, Віткофф і Кушнер зосереджені на завершенні війни в Україні та налаштовані на конструктивну співпрацю з Конгресом.

Однак вплив демократів на ухвалення рішень залишається обмеженим. Для подолання президентського вето на законодавчі ініціативи їм знадобиться підтримка частини республіканців.