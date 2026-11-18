Руководство республиканцев в Палате представителей США использует положение о помощи Украине как инструмент давления на демократов. Нормы по военной поддержке, обмену разведданными и усилению санкций против России находятся под угрозой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на семь источников, напрямую знакомых с переговорами в Конгрессе, передает NBC News.
По данным издания, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и глава Комитета по иностранным делам Брайан Маст стремятся изъять ряд положений в поддержку Украины из Закона о национальном оборонном финансировании (NDAA).
Это документ, ежегодно определяющий оборонную политику США и санкционирующий соответствующие расходы, уточняет медиа.
Цель такого шага - заставить демократов отказаться от норм, усиливающих контроль Конгресса над министром обороны Питом Хегсетом и президентом Дональдом Трампом.
В частности, эти положения предусматривают:
Спор обострился после критики деятельности Хегсета за военную операцию против Ирана и кадровые решения в вооруженных силах США.
На прошлой неделе Палата представителей заблокировала попытку объявить ему импичмент.
По данным источников NBC News, переговоры по окончательной версии законопроекта об обороне перешли на уровень парламентского комитета и руководства партии.
Ожидается, что документ будет согласован в течение первой недели декабря.
Речь идет лишь о переговорной позиции части руководства республиканцев. Решение об отмене положений по Украине еще не принято, и действующие механизмы американской военной помощи не прекращаются автоматически из-за этого спора.
Дальнейшая судьба предложенных мер будет зависеть от окончательного согласования законопроекта об обороне в Конгрессе.
Ранее РБК-Украина писало, что Белый дом готовится агрессивно противодействовать масштабным расследованиям Демократической партии после победы политической силы на промежуточных выборах в США.
Администрация президента США планирует не только препятствовать запросам Конгресса, но и трактовать некоторые действия законодателей как возможные уголовные преступления.
Кроме того, демократы готовят для Украины пакет военной помощи на 15 миллиардов долларов.
Также демократы планируют добиваться пересмотра санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы.