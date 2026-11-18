Шантаж республиканцев

По данным издания, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и глава Комитета по иностранным делам Брайан Маст стремятся изъять ряд положений в поддержку Украины из Закона о национальном оборонном финансировании (NDAA).

Это документ, ежегодно определяющий оборонную политику США и санкционирующий соответствующие расходы, уточняет медиа.

Цель такого шага - заставить демократов отказаться от норм, усиливающих контроль Конгресса над министром обороны Питом Хегсетом и президентом Дональдом Трампом.

В частности, эти положения предусматривают:

дополнительное участие законодателей в кадровых решениях Пентагона,

ограничение расходов на поездки Хегсета без предоставления более подробной информации о войне с Ираном,

усиление парламентского надзора за применением военной силы.

Дело в Хегсете

Спор обострился после критики деятельности Хегсета за военную операцию против Ирана и кадровые решения в вооруженных силах США.

На прошлой неделе Палата представителей заблокировала попытку объявить ему импичмент.

Какие перспективы

По данным источников NBC News, переговоры по окончательной версии законопроекта об обороне перешли на уровень парламентского комитета и руководства партии.

Ожидается, что документ будет согласован в течение первой недели декабря.

Речь идет лишь о переговорной позиции части руководства республиканцев. Решение об отмене положений по Украине еще не принято, и действующие механизмы американской военной помощи не прекращаются автоматически из-за этого спора.

Дальнейшая судьба предложенных мер будет зависеть от окончательного согласования законопроекта об обороне в Конгрессе.