Республіканці в Конгресі США обіцяють зберегти підтримку України і заговорили про ATACMS

США й надалі підтримуватимуть Україну після того, як республіканці візьмуть під контроль Палату представників у січні. Більшість законодавців перебувать на боці нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Існує сильна більшість підтримки в центрі тяжіння. Було б неправильним сигналом з боку Сполучених Штатів не продовжувати нашу підтримку", - заявив представник республіканців від Техасу Майкл МакКоул.

За словами МакКоула, який очолить Комітет у закордонних справах Палати представників, на його думку, запит адміністрації президента США щодо фінансування України у розмірі 40 млрд доларів пройде обидві палати. Водночас він розраховує на те, що Білий дім піде ще далі й направить ЗСУ тактично ракетні комплекси ATACMS для захисту країни від іранських безпілотників.

"Ми бачимо, що коли вони (українські воїни, - ред.) отримують необхідну зброю, вони перемагають. Росіяни риються в пральних машинах в пошуках напівпровідників, і вони благають Іран про безпілотники, а Північну Корею про артилерійські снаряди", - додав республіканець.

Зазначається, що адміністрація Байдена ухилилась від відправки Україні ПЗРК великої дальності через побоювання, що їх можуть використати для нанесення ударів по території Росії. Також занепокоєння викликали вимоги деяких членів Палати представників від Республіканської партії щодо припинення фінансування країни.

МакКоул додав, що він не очікує, що деяким консервативним членам його партії вдасться заблокувати допомогу Україні. Він розраховує на те, що США нададуть вирішальну перевагу нашій країні протягом наступних суворих зимових місяців.

Зеленський "готовий боротися за це всю зиму, а росіяни - ні", - додав політик.

Представник республіканців від Техасу відзначив, що перші слухання у своєму комітеті присвятити воєнним злочинам Росії та успіхам ЗСУ. Також він готовий зосередити свою діяльність проти "нечестивого альянсу" Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї.

"Ми продаємо Китаю величезну кількість технологій, які вони потім використовують у своїх найсучасніших системах озброєнь. Нам просто необхідно припинити це робити", - відзначив МакКоул.