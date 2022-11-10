У Республіканській партії закликали Байдена передати Україні ракети ATACMS

Зокрема, конгресмен-республіканець, член Комітету Палати представників із закордонних справ, Майкл Маккол закликав Байдена озброїти Україну "правильною зброєю".

"Адміністрації Байдена давно настав час надати Києву всю необхідну зброю, у тому числі ATACM більшої дальності, щоб Путін і всі агресори зрозуміли, що вони не можуть виграти агресивні війни, що не спровоковані", - заявив він.

Маккол також додав, що із "правильною зброєю" Україна зможе відвоювати всі захоплені Росією регіони.

Американське видання зазначає, що це не єдиний республіканець, котрий підтримує посилення військової допомоги України. Член Палати представників Майк Роджерс (від Алабами) ще у вересні також висловився за те, щоб надати Україні ракети ATACM.

"Я не можу уявити, наскільки успішнішим був би контрнаступ України, якби президент Байден надав Україні всю зброю великої дальності, про яку вони просили", - сказав він.