В Республиканской партии призвали Байдена передать Украине ракеты ATACMS

В Республиканской партии отреагировали на отступление российских войск из Херсона и призвали президента США Джо Байдена предоставить Украине больше оружия, включая дальнобойные ракеты ATACMS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNS.
В частности конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей по иностранным делам, Майкл Маккол призвал Байдена вооружить Украину "правильным оружием".
"Администрации Байдена давно пора предоставить Киеву все необходимое оружие, в том числе ATACM большей дальности, чтобы Путин и все агрессоры поняли, что они не могут выиграть неспровоцированные агрессивные войны", - заявил он.
Маккол также добавил, что с "правильным оружием" Украина сможет отвоевать все захваченные Россией регионы.
Американское издание отмечает, что это не единственный республиканец, который поддерживает усиление военной помощи Украины. Член Палаты представителей Майк Роджерс (от Алабамы) еще в сентябре также высказался за то, чтобы предоставить Украине ракеты ATACM.
"Я не могу представить, насколько более успешным было бы контрнаступление Украины, если бы президент Байден предоставил Украине все оружие большой дальности, о котором они просили", - сказал он.
Напомним, ранее мы писали, что Байден высказался по поводу передачи Украине HIMARS. В своем заявлении он якобы намекнул, что дальнобойные ракеты на 257 км уже могли быть переданы украинской стороне.
Мы писали, что в начале октября посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Киев активно обсуждает с Вашингтоном вопросы передачи ракет большой дальности. А издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина якобы запросила ATACMS для продолжения наступления в 2023 году.
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