Республиканец США призвал провести военные учения в Восточной Европе из-за агрессии России

Член палаты представителей США, республиканец Майкл Маккол призвал провести совместные учения в странах Балтии Польше, Румынии и Болгарии. Вашингтон должен "продемонстрировать" президенту России Владимиру Путину "серьезность" намерений на фоне эскалации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS .

Маккол высказал мнение, что президент США Джо Байден часто шел на "уступки" российскому лидеру, "поэтому Путин чувствует слабость".

"Важно передать послание о сдерживании. Нам нужны совместные учения в Польше, странах Балтии, Румынии, Болгарии, чтобы показать Путину, что мы настроены серьезно. Он не видит, что мы настроены серьезно. Думаю, что все это началось с Афганистана, когда он увидел слабость, а слабость провоцирует агрессию", - заявил Маккол.

Кроме того, по его словам, сейчас ведется работа над законопроектом о пакете помощи Украине в виде летальных средств.