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Республіканець США закликав провести військові навчання у Східній Європі через агресію Росії

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Вашингтон, Неділя 23 січня 2022 23:33
Республіканець США закликав провести військові навчання у Східній Європі через агресію Росії Фото: республіканець Майкл Маккол (flickr.com/eschipul)
Автор: Артур Родивилов

Член Палати представників США, республіканець Майкл Маккол закликав провести спільні навчання в країнах Балтії Польщі, Румунії та Болгарії. Вашингтон має "продемонструвати" президенту Росії Володимиру Путіну "серйозність" намірів на тлі ескалації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

Маккол висловив думку, що президент США Джо Байден часто йшов на "поступки" російському лідеру, "тому Путін відчуває слабкість".

"Важливо передати послання про стримування. Нам потрібні спільні навчання в Польщі, країнах Балтії, Румунії, Болгарії, щоб показати Путіну, що ми налаштовані серйозно. Він не бачить, що ми налаштовані серйозно. Думаю, що все це почалося з Афганістану, коли він побачив слабкість, а слабкість провокує агресію", - заявив Маккол.

Крім того, за його словами, зараз ведеться робота над законопроєкт про пакет допомоги Україні у вигляді летальних засобів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 22 січня, перша партія оборонної допомоги з США прибула в Україну, а 23 січня - друга.

Раніше в Держдепартаменті США допустили, що Росія може використовувати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну.

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