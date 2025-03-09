Республіканець Грем пропонує давати Україні розвіддані та озброєння до припинення вогню

За словами Грема, він стурбований припиненням поставок розвідданих і зброї в Україну, поки тривають бойові дії.

"Якщо ми вимкнемо Україну, це буде гірше, ніж Афганістан. Я не думаю, що президент Трамп має бажання це робити. Поки ми не припинимо вогонь, я б дав Україні те, що їй потрібно в плані розвідки та озброєння для самозахисту", - заявив Грем.

Раніше сенатор вже говорив про свої побоювання через паузу щодо обміну розвідданими з Україною.

"Мене дуже хвилює це в довгостроковій перспективі. Сподіваюся, все це проясниться досить скоро", - зазначав політик.

Варто додати, що схожі побоювання висловлюють й інші республіканці. Як повідомляло видання The Hill, законодавці визначають, що Трамп міг би тимчасово призупинити постачання зброї в Україну для оцінки війни, тиску на союзників по НАТО для збільшення їхніх внесків і створення вікна для переговорів про мирну угоду. Але при цьому вони попереджають, що зупинка потоку зброї і боєприпасів на довгий час може мати руйнівний вплив на боєздатність України, що своєю чергою підірве важелі впливу на РФ.

Також республіканці вважають, що доступ України до розвідувальних даних має бути відновлений.