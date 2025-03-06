Британія надаватиме Україні розвіддані, хоча їх можливості менші за США, - The Guardian
Британія продовжить постачати Україні розвіддані навіть після припинення обміну між Києвом і Вашингтоном. Проте їхні можливості менші за американські.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами джерел, Британія також продовжить аналізувати необроблені дані, однак, відповідно до стандартної розвідувальної практики, не передаватиме США отриману інформацію, яка надходить через давно встановлені механізми обміну між двома країнами.
"Їхні можливості не настільки всеосяжні, як у США, не такого масштабу і не можуть їх замінити", - сказав колишній співробітник британського уряду.
Втім, за даними видання, це дозволить Україні зберегти певну можливість раннього попередження про атаки та певний рівень ударного потенціалу по глибоких цілях у Росії.
The Guardian зауважило, що розвідувальні дані, зібрані за допомогою супутників, наземних станцій, літаків-розвідників, таких як Rivet Joint, а також навіть приховано розгорнутих наземних сил, накопичуються та передаються Україні разом із відкритими джерелами.
Це дає змогу завдавати потужних ракетних і дронових ударів по території Росії.
Нагадаємо, що 5 березня, ЗМІ повідомили, що США зупинили обмін розвідувальними даними з Україною для ударів по території Росії.
Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) підтвердив, що Вашингтон призупинив не лише обмін розвідувальними даними, а й поставку озброєння.
Зауважимо, що сьогодні український президент Володимир Зеленський повідомив, що команди України та Сполучених Штатів Америки відновили роботу.
Ба більше, глава України підтвердив, що наступного тижня відбудеться зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії.
А тим часом спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф зауважив, що під час переговорів можливе обговорення рамок мирної угоди між Україною і РФ.
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