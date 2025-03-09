Республиканец Грэм предлагает давать Украине разведданные и вооружение до прекращения огня

По словам Грэма, он обеспокоен прекращением поставок разведданных и оружия в Украину, пока продолжаются боевые действия.

"Если мы выключим Украину, это будет хуже, чем Афганистан. Я не думаю, что президент Трамп имеет желание это делать. Пока мы не прекратим огонь, я бы дал Украине то, что ей нужно в плане разведки и вооружения для самозащиты", - заявил Грэм.

Ранее сенатор уже говорил о своих опасениях из-за паузы по обмену разведданными с Украиной.

"Меня очень волнует это в долгосрочной перспективе. Надеюсь, все это прояснится довольно скоро", - отмечал политик.

Стоит добавить, что похожие опасения высказывают и другие республиканцы. Как сообщало издание The Hill, законодатели определяют, что Трамп мог бы временно приостановить поставки оружия в Украину для оценки войны, давления на союзников по НАТО для увеличения их взносов и создания окна для переговоров о мирном соглашении. Но при этом они предупреждают, что остановка потока оружия и боеприпасов на долгое время может иметь разрушительное влияние на боеспособность Украины, что в свою очередь подорвет рычаги влияния на РФ.

Также республиканцы считают, что доступ Украины к разведывательным данным должен быть восстановлен.