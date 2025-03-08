Республіканці закликають Трампа відновити допомогу та доступ до розвідданих Україні

Законодавці від Республіканської партії закликають президента США Дональда Трампа відновити надання Україні військової допомоги. Його також закликають скасувати заборону на доступ до розвідданих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Республіканці попереджають, що тривале припинення американської допомоги матиме серйозні негативні наслідки.

Як зазначає The Hill, законодавці визначають, що Трамп міг би тимчасово призупинити постачання зброї в Україну для оцінки війни, тиску на союзників по НАТО для збільшення їхніх внесків і створення вікна для переговорів про мирну угоду. Але при цьому вони попереджають, що зупинка потоку зброї і боєприпасів на довгий час може мати руйнівний вплив на боєздатність України, що своєю чергою підірве важелі впливу на РФ.

Також республіканці вважають, що доступ України до розвідувальних даних має бути відновлений.

"Це турбота про український народ. Мене більше турбує те, що відчувають люди на полі бою", - сказав сенатор-республіканець Том Тілліс, додавши, що пауза може бути корисною для диктатора Володимира Путіна.

За словами сенатора, Україна має достатньо зброї та боєприпасів, щоб утримувати лінію фронту.

"Я сподіваюся і молюся, щоб вона була короткочасною. Думаю, так і буде", - додав Тілліс.

Голова Комітету Сенату з питань асигнувань республіканка Сьюзан Коллінз виступила проти припинення військової допомоги.

Сенатор-республіканець Тодд Янг сказав, що він сподівається, що Дональд Трамп і Володимир Зеленський зможуть "перегрупуватися" і "ліквідувати розрив" щодо американсько-української угоди щодо корисних копалин.

Лідер більшості в Сенаті республіканець Джон Тун вважає, що пауза у наданні військової допомоги Україні буде тимчасовою.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав, що він наляканий паузою щодо обміну розвідданими з Україною.

"Мене дуже хвилює це в довгостроковій перспективі. Сподіваюся, все це проясниться досить скоро", - заявив він.

Старший член Комітету з розвідки Сенату республіканець Джон Корнін сказав, що розвідувальні дані, які США надавали Україні, "були вкрай важливими для того, щоб вони могли продовжувати боротьбу".

З подібними заявами також виступили сенатори від Республіканської партії Майк Раунд та Деб Фішер.