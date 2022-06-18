Решится ли Беларусь на наступление без российской армии: в МВД оценили угрозу

Белорусская армия вряд ли решится на наступление на Украину без военной поддержки Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

По его слова, белорусские военные проводят учения возле границы, но на данном участке пока нет концентрации российских войск.

"Говорить о том, что белорусская армия самостоятельно, без России, может начать такие действия, честно говоря, это очень маловероятно", - отметил Денисенко.

Он также подчеркнул, что численности белорусских войск недостаточно на самостоятельное наступление на Киев или западные регионы.