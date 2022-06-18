Чи зважиться Білорусь на наступ без російської армії: у МВС оцінили загрозу

Білоруська армія навряд чи зважиться на наступ на Україну без військової підтримки Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі телемарафону.

За його слова, білоруські військові проводять навчання біля кордону, але на даній ділянці поки немає концентрації російських військ.

"Говорити про те, що білоруська армія самостійно, без Росії, може почати такі дії, чесно кажучи, це дуже малоймовірно", - зазначив Денисенко.

Він також підкреслив, що чисельності білоруських військ недостатньо на самостійний наступ на Київ або західні регіони.