Решит суд и президент. Арестович рассказал о дальнейшей судьбе Медведчука

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что дальше будут делать с задержанным Виктором Медведчуком. Он предположил, что после решения суда его судьбу будет решать президент Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире "24 канала".

"Думаю, что будет решать все президент Украины, ну суд сначала, а потом президент, если его (Медведчука - ред.) осудят. Потому что президент единственный, кто может принять решение о его обмен, например, на украинских военнопленных", - рассказал Арестович.

По словам советника главы Офиса президента, сначала пророссийский политик даст показания, которые позволят Украине узнать, как готовилась война со стороны РФ и сколько времени это продолжалось.

Он также отметил, что сейчас сложно оценить обменный потенциал Медведчука.

"С одной стороны, он является кумом Путина, а с другой - Путин может быть на него очень зол за те 5 миллиардов и те годы усилий, которые пошли в никуда", - резюмировал Арестович.

Задержание Медведчука

Напомним, вчера 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании СБУ нардепа от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука. Впоследствии советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Медведчука задержали не в Киеве.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что Медведчуку при текущем развитии событий выгоднее "спрятаться" в украинской тюрьме, поскольку многолетний тюремный срок может спасти его от ответа за провал интересов РФ в Украине.

После чего глава государства предложил обменять пророссийского политика на пленных Россией украинских военных.

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