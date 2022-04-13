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Вирішить суд і президент. Арестович розповів про подальшу долю Медведчука

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Київ, Середа 13 квітня 2022 14:41
Вирішить суд і президент. Арестович розповів про подальшу долю Медведчука Фото: Віктор Медведчук (zagittya)
Автор: Марія Кучерявець

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що далі робитимуть із затриманим Віктором Медведчуком. Він припустив, що після рішення суду його долю буде вирішувати президент України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі "24 каналу".

"Думаю, що вирішуватиме усе президент України, ну суд спершу, а потім президент, якщо його (Медведчука - ред.) засудять. Тому що президент єдиний, хто може ухвалити рішення про його обмін, наприклад, на українських військовополонених", - розповів Арестович.

За словами радника глави Офісу президента, спочатку проросійський політик дасть покази, які дозволять Україні дізнатися, як готувалася війна з боку РФ та скільки часу це тривало.

Він також зауважив, що зараз складно оцінити обмінний потенціал Медведчука.

"З одного боку, він є кумом Путіна, а з іншого - Путін може бути на нього дуже злий за ті 5 мільярдів і ті роки зусиль, які пішли в нікуди", - резюмував Арестович.

Затримання Медведчука

Нагадаємо, вчора 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання СБУ нардепа від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука. Згодом радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Медведчука затримали не в Києві.

Своєю чергою радник глави Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що Медведчуку за поточного розвитку подій вигідніше "сховатися" в українській в'язниці, оскільки багаторічний тюремний термін може врятувати його від відповіді за провал інтересів РФ в Україні.

Після чого глава держави запропонував обміняти проросійського політика на полонених Росією українських військових.

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