Решил переходить в "Вест Хэм" после разговора с Ребровым, - Ярмоленко

Также футболист говорил с наставником сборной Украины

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал, кто повлиял на его решение перейти в английский клуб. Об этом сообщает zbirna.com.

"Мне пришлось все проанализировать при выборе клуба. Думаю, игра "Вест Хэма" в предстоящем сезоне поменяется. Были и другие варианты, но я выбрал то, что мне по душе.

После разговора с Сергеем Ребровым я принял для себя окончательное решение. Мой бывший тренер в "Динамо" рассказал мне о команде, о болельщиках. Слова Реброва многое для меня значили. Он мне так и сказал: "Клуб - с традициями, а болельщики там одни из лучших во всей Англии". Говорит: "Если в Дортмунде на тебя не рассчитывают, можешь даже не думать. Такой тренер, много хороших футболистов, потрясающие фанаты, сильнейший чемпионат". Надеюсь, в пятницу (13 июля - ред.) начну тренироваться с новой командой", - сказал Ярмоленко.

Также футболист говорил с наставником сборной Украины Андреем Шевченко.

"Я ему все объяснил, и он сказал, что мой выбор - правильный. Нужно играть", - отметил новичок "Вест Хэма".

Отметим, "молотобойцы" уже начали подготовку к новому сезону, и в ее рамках запланировали проведение шести контрольных матчей. Первый из этих спаррингов состоится в ближайшую субботу, 14 июля. Соперником "Вест Хэма" будет один из представителей низших английских дивизионов, "Уикомб". Именно в этом поединке Ярмоленко и может дебютировать в "Вест Хэме".

Напомним, ранее спортивный директор "Вест Хэма" Марио Хусильос заявил, что клуб купил вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко не задумываясь.