Вирішив переходити в "Вест Хем" після розмови з Ребровим, - Ярмоленко

Також футболіст говорив з наставником збірної України

Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко розповів, хто вплинув на його рішення перейти в англійський клуб. Про це повідомляє zbirna.com.

"Мені довелося все проаналізувати при виборі клубу. Думаю, гра "Вест Хема" в майбутньому сезоні зміниться. Були й інші варіанти, але я вибрав те, що мені до душі.

Після розмови з Сергієм Ребровим я ухвалив для себе остаточне рішення. Мій колишній тренер в "Динамо" розповів мені про команду, про вболівальників. Слова Реброва багато для мене значили. Він мені так і сказав: "Клуб - з традиціями, а вболівальники там одні з найкращих у всій Англії". Каже: "Якщо в Дортмунді на тебе не розраховують, можеш навіть не думати. Такий тренер, багато хороших футболістів, приголомшливі фанати, найсильніший чемпіонат". Сподіваюся, в п'ятницю (13 липня - ред.) почну тренуватися з новою командою", - сказав Ярмоленко.

Також футболіст говорив з наставником збірної України Андрієм Шевченком.

"Я йому все пояснив, і він сказав, що мій вибір - правильний. Потрібно грати", - зазначив новачок "Вест Хема".

Зазначимо, "молотобійці" вже почали підготовку до нового сезону, і в її рамках запланували проведення шести контрольних матчів. Перший з цих спарингів відбудеться в найближчу суботу, 14 липня. Суперником "Вест Хема" буде один з представників нижчих англійських дивізіонів, "Уікомб". Саме в цьому поєдинку Ярмоленко і може дебютувати в "Вест Хемі".

Нагадаємо, раніше спортивний директор "Вест Хема" Маріо Хусільос заявив, що клуб купив вінгера збірної України Андрія Ярмоленка не замислюючись.