Купили Ярмоленко не задумываясь, - спортивный директор "Вест Хэма"

"Молотобойцы" искали именно такого игрока

Спортивный директор "Вест Хэма" Марио Хусильос прокомментировал переход вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко из "Боруссии" в лондонский клуб. Слова функционера приводит пресс-служба "молотобойцев".

"Мы рады приветствовать Андрея. Как только у нас появилась возможность его приобрести, мы особо не задумывались. Ярмоленко - тот игрок, которого мы искали. Украинец способен действовать на двух краях атаки и отлично себя чувствует один на один с защитниками. Он добавит нашей команде атакующих вариантов.

Стоит отметить и опыт Андрея. Он привык бороться за титулы. В Дортмунде у Ярмоленко были хорошие матчи. Но, возможно, по каким-то причинам он не смог реализовать себя в Германии. Думаю, Мануэль Пеллегрини - идеальный наставник для Андрея. Считаю, что этот футболист присоединился к нам в идеальный момент своей карьеры", - отметил Хусильос.

Напомним, украинский хавбек Андрей Ярмоленко заявил, что счастлив перейти в "Вест Хэм" и лучшую лигу в мире.