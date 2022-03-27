Решения будем принимать мы. Зеленский об идее ввести миротворцев в Украину

Зеленский признал, что не понял предложение польских властей. Украина, по его словам, не хотела бы получить замороженный конфликт на своей территории. Президент передал эту позицию польским чиновникам.

"Я знаю, что они продолжили эту риторику. К счастью, или к сожалению, это пока наша страна, а я президент, поэтому пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы", – добавил Зеленский.