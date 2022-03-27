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Решения будем принимать мы. Зеленский об идее ввести миротворцев в Украину

Фото: Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский отреагировал на предложение президента Польши Анджея Дуды о введении миротворцев для прекращения войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства.

Зеленский признал, что не понял предложение польских властей. Украина, по его словам, не хотела бы получить замороженный конфликт на своей территории. Президент передал эту позицию польским чиновникам.

"Я знаю, что они продолжили эту риторику. К счастью, или к сожалению, это пока наша страна, а я президент, поэтому пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы", – добавил Зеленский.

К слову, Роскомнадзор запретил российским медиа публиковать интервью Зеленского.

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Владимир ЗеленскийУкраинаПольшаВойна России против Украины