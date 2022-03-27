Рішення будемо ухвалювати ми. Зеленський про ідею ввести миротворців до України

Президент Володимир Зеленський відреагував на пропозицію президента Польщі Анджея Дуди про введення миротворців для припинення війни РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави.
Зеленський визнав, що не зрозумів пропозицію польської влади. Україна, за його словами, не хотіла б отримати заморожений конфлікт на своїй території. Президент передав цю позицію польським урядовцям.
"Я знаю, що вони продовжили цю риторику. На щастя, чи на жаль, це поки наша країна, а я президент, тому поки ми будемо вирішувати, чи будуть тут чи інші сили", – додав Зеленський.
До слова, Роскомнадзор заборонив російським медіа публікувати інтерв'ю Зеленського.
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