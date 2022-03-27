Рішення будемо ухвалювати ми. Зеленський про ідею ввести миротворців до України

Зеленський визнав, що не зрозумів пропозицію польської влади. Україна, за його словами, не хотіла б отримати заморожений конфлікт на своїй території. Президент передав цю позицію польським урядовцям.

"Я знаю, що вони продовжили цю риторику. На щастя, чи на жаль, це поки наша країна, а я президент, тому поки ми будемо вирішувати, чи будуть тут чи інші сили", – додав Зеленський.