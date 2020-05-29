Решение ВАКС по Бахматюку принято вопреки аналогичным решениям по окружению Януковича, - адвокаты

Апелляционная палата ВАКС при избрании меры пресечения Олегу Бахматюку по делу VAB банка проигнорировала многочисленные процессуальные решения, а само решение было принято вопреки аналогичным решениям в отношении бывших высокопоставленных чиновников Януковича (дела Клименко и Клюева). Адвокаты намерены оспаривать это решение в международных судах.

Об этом заявили адвокаты Олега Бахматюка Татьяна Козаченко и Дмитрий Лошаков, передают "Украинские новости".

"Во-первых, НАБУ проводит процессуальные действия в остановленном уголовном производстве, что является недопустимым. Во-вторых, они не смогли доказать наличие международного розыска. Потому что НАБУ не осуществляет международный розыск. Ни "Интерпол", ни одна страна мира не подтвердили, что у них есть информация о действиях, которые нужно совершать против Олега Бахматюка. Несмотря на это Высший антикоррупционный суд решил применить фактически заочный арест, причем пошел против своей собственной практики, когда на тех же основаниях в отношении других людей они выносили противоположные решения. К таким должностным лицам, как Клюев и Клименко, они отказали в применении мер именно потому, что невозможно проводить процессуальные действия при остановленных производствах", - заявила Татьяна Козаченко.

Адвокат также отметила, что применение меры пресечения в виде ареста невозможно, если не ведется международный розыск.

"Антикоррупционный суд, когда речь идет об экс-чиновниках или действующих должностных лицах, которые до сих пор имеют огромное влияние на политику в Украине, которые имеют свои кадры, что как метастазы проникли в различные сферы государственного управления, выбирает к ним лояльную позицию. А если речь идет о том бизнесе, который производит украинскую продукцию, создает рабочие места и не имеет политического иммунитета, телеканалов, представительства во власти, к ним применяются такие средства, как давление на бизнес и решения, противоречащие собственной практике ВАКС. НАБУ все время заявляет о том, что Олег Бахматюк находится в розыске и они не знают, где он находится. Это неправда. Документы, находящиеся в ВАКС, НАБУ, САП, были поданы от адвокатов - выписки из федеральных реестров в отношении всех лиц, где они живут, с реальными адресами. Конкретное место проживания известно НАБУ, о чем они сообщили защитникам еще в декабре прошлого года. Никто ни от кого не скрывается", - добавил Лошаков.

В то же время, сторона защиты Бахматюка напомнила, что дело было возобновлено в сентябре прошлого года без наличия на руках уголовного производства экс-генпрокуроро Русланом Рябошапкой и его заместителем Виталием Касько незаконным способом, вне досудебного расследования.

"Фактически происходит перераспределение активов и политическое влияние на бизнес. Мы считаем, что такая избирательность недопустима, поэтому решение ВАКС мы считаем политическим и незаконным", - заявили защитники.

По их словам, они направят жалобы в Европейский суд по правам человека, чтобы он предоставил оценку этим обстоятельствам. Также готовятся обращения к генеральному прокурору, САП и Высшему совету правосудия в тех частях, где были допущены нарушения.

Напомним, 28 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала конечного владельца VAB Банка Олега Бахматюка. На сегодня бизнесмен находится за пределами Украины.

В свою очередь, Олег Бахматюк заявил, что решение было принято при непосредственном вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника, который действует из побуждений личной мести, пренебрегая правосудием.

Ранее директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Светлана Рекрут заявила, что предложение Бахматюка о добровольном урегулировании задолженности выведенного с рынка решением НБУ VAB банка является наиболее выгодным для государства путем решения этого вопроса, однако НАБУ, начав уголовное преследование бизнесмена, заморозило этот процесс.