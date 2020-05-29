Рішення ВАКС по Бахматюку прийнято всупереч аналогічним рішенням по оточенню Януковича, - адвокати

Апеляційна палата ВАКС при обранні запобіжного заходу Олегу Бахматюку по справі VAB банку проігнорувала численні процесуальні рішення, а саме рішення було прийнято всупереч аналогічним рішенням щодо колишніх високопоставлених чиновників Януковича (справи Клименко та Клюєва). Адвокати мають намір оскаржувати це рішення в міжнародних судах.

Про це заявили адвокати Олега Бахматюка Тетяна Козаченко і Дмитро Лошаков, передають "Українські новини".

"По-перше, НАБУ проводить процесуальні дії в зупиненому кримінальному провадженні, що є неприпустимим. По-друге, вони не змогли довести наявність міжнародного розшуку. Тому що НАБУ не здійснює міжнародний розшук. Ні "Інтерпол", жодна країна світу не підтвердили, що у них є інформація про дії, які потрібно здійснювати проти Олега Бахматюка. Попри це Вищий антикорупційний суд вирішив застосувати фактично заочний арешт, причому пішов проти своєї власної практики, коли на тих же підставах до інших людей вони виносили протилежні рішення. До таких посадових осіб, як Клюєв і Клименко, вони відмовили в застосуванні заходів саме тому, що неможливо проводити процесуальні дії при зупинених виробництвах", - заявила Тетяна Козаченко.

Адвокат також зазначила, що застосування запобіжного заходу у вигляді арешту неможливе, якщо не ведеться міжнародний розшук.

"Антикорупційний суд, коли мова йде про екс-чиновників або чинних посадових осіб, які досі мають великий вплив на політику в Україні, які мають свої кадри, що як метастази проникли в різні сфери державного управління, вибирає до них лояльну позицію. А якщо мова йде про те бізнесі, який робить українську продукцію, створює робочі місця і не має політичного імунітету, телеканалів, представництва у владі, до них застосовуються такі засоби, як тиск на бізнес і рішення, що суперечать власній практиці ВАКС. НАБУ весь час заявляє про те, що Олег Бахматюк знаходиться в розшуку і вони не знають, де він знаходиться. Це неправда. Документи, що знаходяться в ВАКС, НАБУ, САП, були подані від адвокатів - виписки з федеральних реєстрів щодо всіх осіб, де вони живуть, з реальними адресами. Конкретне місце проживання відомо НАБУ, про що вони повідомили захисникам ще в грудні минулого року. Ніхто ні від кого не ховається", - додав Лошаков.

Водночас, сторона захисту Бахматюка нагадала, що справу було відновлено у вересні минулого року без наявності на руках кримінального провадження екс-генпрокурором Русланом Рябошапкою і його заступником Віталієм Касько незаконним способом, поза досудового розслідування.

"Фактично відбувається перерозподіл активів і політичний вплив на бізнес. Ми вважаємо, що така вибірковість неприпустима, тому рішення ВАКС ми вважаємо політичним і незаконним", - заявили захисники.

За їх словами, вони направлять скарги в Європейський суд з прав людини, щоб він надав оцінку цим обставинам. Також готуються звернення до генерального прокурора, САП та Вищої ради правосуддя у тих частинах, де були допущені порушення.

Нагадаємо, 28 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала кінцевого власника VAB Банку Олега Бахматюка. На сьогодні бізнесмен перебуває за межами України.

Своєю чергою, Олег Бахматюк заявив, що рішення було прийнято при безпосередньому втручанні директора НАБУ Артема Ситника, який діє з мотивів особистої помсти, нехтуючи правосуддям.

Раніше директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлана Рекрут заявила, що пропозиція Бахматюка про добровільне врегулювання заборгованості виведеного з ринку рішенням НБУ VAB банку є найбільш вигідним для держави шляхом розв'язання цього питання, однак НАБУ, почавши кримінальне переслідування бізнесмена, заморозило цей процес.