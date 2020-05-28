Бахматюк назвал решение ВАКС о заочном аресте по делу VAB банка незаконным

Фото: Олег Бахматюк (пресс-служба)

Бахматюк считает, что решение было принято при непосредственном вмешательстве Артема Сытника

Решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда о заочном избрании меры пресечения по делу VAB банка является демонстрацией политической ангажированности этого процесса. Решение было принято при непосредственном вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника, который действует из побуждений личной мести, пренебрегая правосудием.

Об этом заявил бизнесмен Олег Бахматюк, комментируя решение Апелляционной палаты ВАКС, передает РБК-Украина.

"Артем Сытник, по моим данным лично ездил в ВАКС и, де-факто, вмешивался в процесс. Прямым доказательством этого является то, что в идентичных делах той же Апелляционной палаты ВАКС, например, в деле Клименко и в деле Клюева - было принято прямо противоположное решение, а именно отказ в применении мер пресечения в виде содержания под стражей", - заявил Бахматюк.

Бизнесмен убежден, решение ВАКС нельзя объяснить с точки зрения права, оно является абсолютно нелогичным. Такое решение, подчеркивает он, можно объяснить только политической конъюнктурою, и оно не имеет никакого отношения к принципам и нормам украинского и международного права.

"Известно, что господин Сытник при подготовке этого заседания находился в тесном контакте с судьями Апелляционной палаты, чтобы убедить их в вынесении такого решения. Это происходило на фоне переговоров и моих деклараций о готовности к сотрудничеству для возврата средств задолженности в бюджет государства. Мы хотим сохранить рабочие места, что чрезвычайно важно в период пандемии, мирового экономического кризиса, который затронул и экономику Украины. Мы хотим сохранить предприятие - крупного плательщика налогов и важного участника экономических процессов. Мы хотим быть положительным примером решения ситуации, возникшей после беспрецедентной банковской чистки, которая проводилась НБУ в 2014-2015 годах, когда с рынка были выведены большинство украинских банков. Хотим быть примером таких инициатив для других банков и их владельцев, что было бы в интересах государства", - добавил Бахматюк.

Владелец "Укрлендфарминга" отмечает, что решение ВАКС будет оспорено в международных судах как такое, что противоречит принципам верховенства права.

"Это решение остановило движение на пути к мирному решению вопроса возврата задолженности банков, к чему мы стремились и чего добивались. Это стало демонстрацией того, что хорошие инициативы с положительными экономическими последствиями в нашем государстве, увы, неинтересны. Что такие люди, как Сытник и его окружение, используя свое служебное положение и политическое влияние, могут безнаказанно расправиться с человеком, который позволил себе озвучить четкую принципиальную позицию в отношении директора НАБУ и его действий и методов", - говорит Бахматюк.

Впрочем, он добавляет, что эта ситуация является неожиданной по причине ее неправомерности, и демонстрирует, что граждане Украины являются незащищенными перед политической конъюнктурой и могут быть наказаны за свою позицию с полным нарушением правовых норм.

"К сожалению, господин Сытник может себе позволить давить на новый судебный орган, который должен быть независимым и беспристрастным. Очевидно, мы не можем дальше опираться на украинское правосудие как на гаранта соблюдения законных прав и будем добиваться справедливости в международных судах. К сожалению, это может привести к потерям, потерям тысяч рабочих мест, но это никогда не останавливало господина Сытника и его окружения, которые плевать хотели на интересы украинского государства", - резюмирует бизнесмен.

Напомним, 28 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала конечного владельца VAB Банка Олега Бахматюка. На сегодня бизнесмен находится за пределами Украины.

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Автор: Александра Диденко