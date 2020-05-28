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ВАКС заочно арестовал Бахматюка

Новости » Политика     28.05.2020 - 21:21
ВАКС заочно арестовал Бахматюка
Фото: Олег Бахматюк (latifundist.com)

Бахматюк арестован по делу VAB Банка

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заочно арестовала конечного владельца VAB Банка Олега Бахматюка. На сегодня бизнесмен находится за пределами Украины.

Об этом говорится в сообщении Апелляционной палаты ВАКС.

Сообщается, что сегодня была рассмотрена апелляция прокурора по делу против Бахматюка, который с 04.10.2014 по 13.10.2014 фактически управлял VAB Банком. В апреле следственный судья ВАКС отказал обвинению в аресте.

"По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

На сегодня Бахматюк находится за пределами Украины. Суд постановил, что после его задержания не позднее чем через 48 часов с его участием будет рассмотрен вопрос о применении меры пресечения. Решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Напомним, в ноябре 2019 года Бахматюка объявили в розыск, его подозревают в причастности к хищению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита в 2014 году. Спустя 40 дней после выделения средств банк был признан неплатежеспособным.

Весной 2015 года НБУ согласился ликвидировать VAB Банк.

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Автор: Данила Крамаренко

Теги Новости Украины Олег Бахматюкантикоррупционный суд
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