Решение по украинским морякам является давлением Кремля на Зеленского, - Волкер

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер считает, что Россия пытается навредить политическим рейтингам Зеленского

Продление ареста украинских военнопленных моряков является попыткой Кремля оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского перед парламентскими выборами. Об этом сказал Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Также методом давления Кремля на Зеленского спецпредставитель считает решение российского президента об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей.

"Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны быть уволены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть в семьи как можно скорее. Я убежден, что президент Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам", - сказал Волкер.

Он также выразил сомнения в том, что эти методы сработают: "Украинцы также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину", - добавил он.

Напомним, Лефортовский суд Москвы в среду, 17 июля, продлил на три месяца срок содержания под стражей 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018. Заседания проходили в закрытом режиме.

В этот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины. Ранее российское гражданство могли получить лишь жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).