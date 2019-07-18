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Рішення по українським морякам є тиском Кремля на Зеленського, - Волкер

Новини » Суспільство    18.07.2019 - 03:33
Рішення по українським морякам є тиском Кремля на Зеленського, - Волкер
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер вважає, що Росія намагається нашкодити політичним рейтингам Зеленського

Продовження арешту українських військовополонених моряків є спробою Кремля тиснути на Володимира Зеленського перед парламентськими виборами. Про це сказав Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Також методом тиску Кремля на Зеленського спецпредставник вважає рішення російського президента про спрощення процедури видачі російських паспортів мешканцям Донецької та Луганської областей.

"Затримання моряків було незаконним з самого початку, і вони мали бути звільнені одразу. Їх атакували в міжнародних водах і незаконно захопили. Їх треба повернути до сімей якомога швидше. Я переконаний, що президент Путін і Росія використовують моряків і питання з російськими паспортами для того, щоб створити тиск на Зеленського і нашкодити його передвиборчим перспективам", - сказав Волкер.

Він також висловив сумніви у тому, що ці методи спрацюють: "Українці також розуміють, що такий тиск Росії не зможе перемогти Україну", - додав він.

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви у середу, 17 липня, продовжив на три місяці термін утримання під вартою 24 українських моряків, захоплених в районі Керченської протоки у листопаді 2018. Засідання відбувались у закритому режимі.

Цього ж дня президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство у спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України. Раніше російське громадянство могли отримати лише жителі окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

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