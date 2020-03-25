Решение о создании консультативного совета с ОРДЛО еще не принято, - Резников

Решение о создании консультативного совета с ОРДЛО может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в минской ТКГ Алексей Резников, передает РБК-Украина.

Резников отметил, что решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.

"ТКГ происходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они, на сегодняшний день, продолжаются", - сказал он.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что создание Консультативного совета с представителями оккупированных территорий Донбасса может произойти во время следующей встречи ТКГ в Минске. Отметим, встреча была запланирована на 25 марта.

По его словам, имеющийся документ, который появился после последнего заседания ТКГ в Минске, является только декларативным, а не окончательным.

Добавим, на заседании контактной группы по урегулированию на Донбассе 11 марта стороны договорились о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Донецкой и Луганской областей.