Раде предлагают признать незаконным решение о Консультативном совете

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ВР появился текст соответствующего проекта постановления

Верховной раде Украины предлагают признать незаконным решение о создании Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО. Об этом свидетельствует текст соответствующего проекта постановления №3229 "О результатах работы заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года в Минске, Республика Беларусь".

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

"Считать что документы, согласованные и подписанные 11 марта 2020 года на заседании Трехсторонней контактной группы, в г. Минск, Республика Беларусь, в частности, проект Решения об учреждении Консультативного совета (рабочей группы), прямо противоречат Конституции Украины, Закону Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" и национальным интересам Украины", - указано в тексте постановления.

Также предлагается считать недопустимым дальнейшее подписание представителями Украины любого решения о создании или основании Консультативного совета (рабочей группы), как это предусмотрено пунктом 4 протокола заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года.

"В дальнейшем вести переговоры по мирному урегулированию непосредственно с официальными представителями Российской Федерации как государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины, с обязательным привлечением других субъектов международного права. Определить, что предпосылкой принятия каких-либо шагов по мирному урегулированию должно быть безоговорочное долговременное прекращение огня", - отмечается в проекте.

Напомним, 18 марта в ВР появился проект постановления №3229 "О результатах работы заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 в г. Минск, Республика Беларусь".

Как писало РБК-Украина ранее, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что создание Консультативного совета с представителями оккупированных территорий Донбасса может произойти во время следующей встречи ТКГ в Минске. Отметим, встреча была запланирована на 25 марта. Также Ермак уточнил, что имеющийся документ, который появился после последнего заседания ТКГ в Минске, является только декларативным, а не окончательным.

Ермак ранее отмечал, что речь идет о создании платформы, которая позволит украинцам с оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования конфликта.

Так, на заседании контактной группы по урегулированию на Донбассе 11 марта стороны договорились о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Добавим также, что часть нардепов от фракции "Слуга народа" выступили против создания такого органа.