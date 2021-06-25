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Решение о проходе эсминца у Крыма принял премьер Джонсон, - The Telegraph

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Лондон, Пятница 25 июня 2021 07:19
Решение о проходе эсминца у Крыма принял премьер Джонсон, - The Telegraph Фото: премьер-министр Британии Борис Джонсон (flickr.com/nato)
Автор: Артур Родивилов

Планы о проходе эсминца Defender вблизи берегов оккупированного Крыма вызвали обсуждение в правительстве Великобритании. На маршруте настаивал глава оборонного ведомства Бен Уоллес, а глава МИД Доминик Рааб опасался последствий, решение было оставлено за премьером Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в Минобороны.

Решение главы правительства было доведено до командования за два дня до инцидента. Рааб опасался, что Россия сможет использовать проход эсминца в свою пользу. Вместе с тем все стороны сочли, что у Великобритании есть право на такой маневр, пишет газета.

Борис Джонсон накануне заявил, что эсминец Defender действовал законно, так как Великобритания не признает территориальные претензии России на Крым.

Напомним, вблизи Крыма оккупанты заявили, что открыли предупредительный огонь по эсминцу Defender Королевского флота Британии.

Мыс Фиолент находится на Гераклейском полуострове в юго-западной части оккупированного Россией Крыма, в Балаклавском районе Севастополя.

Российская сторона заявила о том, что эсминец Defender якобы нарушил "границу".

В то же время, в Минобороны Британии опровергли информацию РФ и заявили, что их флоту "не помешают" ходить у берегов Крыма.

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