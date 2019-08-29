Решение правительства о снижении цен на э/э официально обнародовано

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии. Постановление Кабинета министров от 21 августа 2019 года № 803 обнародовано в "Урядовом курьере".

Постановлением определяется, что предельная цена определяется на уровне средневзвешенной фактической цены на электрическую энергию, произведенной соответствующим производителем в апреле - мае 2019 года, и включает с 1 июля 2019 года акцизный налог на стоимость реализованной электрической энергии.

Согласно постановлению, "Укргидроэнерго" обязано продавать по специальным обязательствам до 35% своей электроэнергии, тогда как раньше это обязательство составило 20%.

Постановлением определяется, что фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых устанавливается Кабинетом министров Украины.

Ранее представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что принятие данного постановления позволит снизить цены на электроэнергию на 21 копейку за кВт-час.

Напомним, Кабмин утвердил финансовый план государственного предприятия "Оператор рынка" на 2019 год, что создаст условия для внедрения новой модели рынка электрической энергии.

Новая модель рынка электроэнергии заработала в Украине с 1 июля 2019 года. При этом в июне глава государства Владимир Зеленский предлагал Верховной раде 8-го созыва отложить запуск рынка электроэнергии на один год.