Рішення уряду про зниження цін на е/е офіційно оприлюднено

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії. Постанова Кабінету міністрів від 21 серпня 2019 року № 803 оприлюднена в "Урядовому кур'єрі".

Постановою визначається, що гранична ціна визначається на рівні середньозваженої фактичної ціни на електричну енергію, виробленої відповідним виробником у квітні - травні 2019 року, та включає з 1 липня 2019 року акцизний податок на вартість реалізованої електричної енергії.

Згідно з постановою, "Укргідроенерго" зобов'язане продавати за спеціальними зобов'язаннями до 35% своєї електроенергії, тоді як раніше це зобов'язання становило 20%.

Постановою визначається, що фіксована ціна на електричну енергію для побутових встановлюється Кабінетом міністрів України.

Раніше представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що прийняття даної постанови дозволить знизити ціни на електроенергію на 21 копійку за кВт-год.

Нагадаємо, Кабмін затвердив фінансовий план державного підприємства "Оператор ринку" на 2019 рік, що створить умови для впровадження нової моделі ринку електричної енергії.

Нова модель ринку електроенергії запрацювала в Україні з 1 липня 2019 року. При цьому в червні глава держави Володимир Зеленський пропонував Верховній раді 8-го скликання відкласти запуск ринку електроенергії на один рік.