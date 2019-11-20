Решение об отмене предельных тарифов не повлияет на стоимость коммуналки, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что решение Кабинета министров отменить ограничение тарифов на отопление и горячую воду никак не повлияют на тарифы. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, постановление было незаконным.

"Это никак не повлияет на тарифы. Даже если бы мы не отменили решение, это не повлияло бы на тарифы, поскольку оно было незаконным. Его отдельные представители местного самоуправления не собирались выполнять и планировали обжаловать в суде. Чисто физически пройти отопительный сезон без доведения своих предприятий до банкротства было невозможным…", - заявил премьер.

Также он добавил, что в правительстве делают все для того, чтобы цена на энергоносители стала меньше.

"Мы сейчас делаем все в правительстве, чтобы цены на энергоносители были меньше, чем прошлой зимой. Это дает нам возможность с оптимизмом смотреть на некоторые тарифы. Сейчас у нас сменился состав регулятора. НКРЭКУ вместе с органами местного самоуправления будут эти тарифы определять. Мы в правительстве будем делать все, чтобы местные власти при определении тарифов учитывали, что их повышать нельзя", - отметил Гончарук.

Напомним, 15 ноября Кабинет министров Украины на заседании признал утратившим силу постановление от 26 июня 2019 года №560, которым устанавливались предельные тарифы на отопление и горячее водоснабжение.

Кроме того, 26 июня Кабинет министров Украины установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов.