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Решение об отмене школьных экзаменов в форме ВНО будет принимать Рада

Новости » Общество     16.06.2020 - 10:58
Решение об отмене школьных экзаменов в форме ВНО будет принимать Рада
Фото: Татьяна Вакуленко (kmu.gov.ua)

Решение должно быть принято до конца этой недели

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко заявила, что в Верховной раде будут принимать решение относительно отмены Государственной итоговой аттестации в форме ВНО. Оно должно быть принято до конца этой недели.

Об этом Вакуленко рассказала в эфире "Сниданка с 1+1".

По ее словам, в связи с распространением COVID-19 Рада решает вопрос нужно ли сдавать ГИА всем кто получил полное среднее образование.

"Это выпускники школ, профтех учреждений образования и студенты высших учебных заведений 1-2 уровней аккредитации, которые должны были бы в этом году получить свидетельство. То есть тот вопрос, который КГГА нарушала о том, что вследствие коронавируса стоило бы отменить ГИА. До конца этой недели решение должно быть принято", - заявила Вакуленко.

Отметим, КГГА ранее выступало с предложением об отмене ГИА в форме ВНО. Однако в МОН назвали такое решение незначительным, что не подлежит исполнению.

Напомним, сессия Внешнего независимого оценивания может быть перенесена на август или произойдут в режиме онлайн.

Кроме того, в МОН заявили, что отмена оценивания может привести к созданию коррупционных рисков при вступлении.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ВНОобразованиеВерховная Радаотмена
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