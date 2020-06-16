Рішення про скасування шкільних іспитів у формі ЗНО прийматиме Рада

Фото: Тетяна Вакуленко (kmu.gov.ua)

Рішення має бути ухвалене до кінця цього тижня

Заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявила, що у Верховній раді прийматимуть рішення щодо скасування Державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Воно має бути ухвалене до кінця цього тижня.

Про це Вакуленко розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".

За її словами, у зв'язку з поширенням COVID-19 Рада вирішує питання чи потрібно складати ДПА усім хто отримав повну середню освіту.

"Це випускники шкіл, профтех закладів освіти і студенти вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації, які мусили б цього року отримати свідоцтво. Тобто те питання, яке КМДА порушувала про те, шо внаслідок коронавірусу варто було б відмінити ДПА. До кінця цього тижня рішення має бути ухвалене", - заявила Вакуленко.

Зазначимо, КМДА раніше виступало з пропозицією про відміну ДПА у формі ЗНО. Однак в МОН назвали таке рішення незначним, що не підлягає виконанню.

Нагадаємо, сесія Зовнішнього незалежного оцінювання може бути перенесена на серпень або відбудуться в режимі онлайн.

Крім того, у МОН заявили, що скасування оцінювання може призвести до створення корупційних ризиків при вступі.

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Автор: Андрій Козловський