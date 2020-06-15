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Отмена ВНО может создать коррупционные риски, - Минобразования

Новости » Общество     15.06.2020 - 17:19
Отмена ВНО может создать коррупционные риски, - Минобразования
Фото: приглашение на ВНО (УНИАН)

Минобразования призвало не отменять ВНО

Министерство образования и науки призвало не отменять проведение внешнего независимого оценивания. Как отметили в МОН, его отмена может привести к созданию коррупционных рисков при поступлении.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

В министерстве отметили, что готовы провести независимое оценивание в безопасных условиях.

"МОН готово к проведению ВНО в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины и эпидемиологической ситуации. Отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вуз, а его отсутствие создаст значительные коррупционные риски", - сообщили в министерстве.

Как сообщили в Минобразования, сейчас идет подготовка к проведению сессии ВНО в период с 25 июня по 17 июля. При этом Министерство здравоохранения готовит параметры для проведения безопасного проведения ВНО. Они должны быть утверждены 16 июня.

Напомним, на прошлой неделе образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отметил, что в Украине из-за ухудшения ситуации с коронавирусом могут отменить ВНО.

Также сообщалось, что пробное ВНО можно будет пройти двумя способами - онлайн или заполнив бумажные тетради и бланки дома.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины МОНВНОвступительная кампания
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