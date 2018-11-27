Решение об ограничении въезда россиян в Украину могут принять в среду

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Ранее Госпогранслужба предложила ограничить въезд на территорию Украины для некоторых граждан РФ

Украина может принять окончательное решение об ограничении въезда россиян в страну в период действия военного положения уже в среду, 28 ноября. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью каналу CNN во вторник, 27 ноября, передает РБК-Украина.

"Окончательное решение еще не принято. Но одно из предложений нашего главы Генерального штаба и главы пограничного контроля - ограничить въезд россиян в Украину в этот особый период, период военного положения. И окончательное решение, скорее всего, будет принято завтра", - заявил Порошенкою

Он добавил что после принятия решения Украина сообщит, на каких условиях некоторым категориям россиян будет запрещен въезд в страну.

JUST IN: Ukraine is considering limiting the ability of Russians to enter Ukraine during the period of martial law, President @poroshenko tells me. He says that a final decision will likely be made tomorrow. pic.twitter.com/qYgej2Tuq1 — Christiane Amanpour (@camanpour) November 27, 2018

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко во время интервью украинским телеканалам рассказал, что после введения режима военного положения граждане Украины будут продолжать свободно пользоваться банковскими услугами и осуществлять поездки заграницу. Соответствующие ограничения будут введены только в отношении российских граждан.