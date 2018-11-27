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Решение об ограничении въезда россиян в Украину могут принять в среду

Новости » Политика    27.11.2018 - 22:59
Решение об ограничении въезда россиян в Украину могут принять в среду
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Ранее Госпогранслужба предложила ограничить въезд на территорию Украины для некоторых граждан РФ

Украина может принять окончательное решение об ограничении въезда россиян в страну в период действия военного положения уже в среду, 28 ноября. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью каналу CNN во вторник, 27 ноября, передает РБК-Украина.

"Окончательное решение еще не принято. Но одно из предложений нашего главы Генерального штаба и главы пограничного контроля - ограничить въезд россиян в Украину в этот особый период, период военного положения. И окончательное решение, скорее всего, будет принято завтра", - заявил Порошенкою

Он добавил что после принятия решения Украина сообщит, на каких условиях некоторым категориям россиян будет запрещен въезд в страну.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко во время интервью украинским телеканалам рассказал, что после введения режима военного положения граждане Украины будут продолжать свободно пользоваться банковскими услугами и осуществлять поездки заграницу. Соответствующие ограничения будут введены только в отношении российских граждан.

В связи с введением военного положения в областях будут созданы штабы обороны В Азовском море произошел спланированный акт российской агрессии, - президент
Новости Украины Порошенко Петрвоенное положение
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