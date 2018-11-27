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Порошенко объяснил цель введения военного положения

Новости » Политика    27.11.2018 - 20:48
Порошенко объяснил цель введения военного положения
Фото: інетрв'ю Порошенко телеканалам (twitter.com/poroshenko)

Противник заплатит высокую цену, если решит напасть на Украину, сказал президент

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что целью введения военного положения является показать, что в случае нападения на Украину ее противник "заплатит высокую цену". Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко также добавил, что все эти меры носят исключительно возможный или превентивный характер.

"Для чего? Если произойдет агрессия - мне потребуются минуты для того, чтобы организовать эффективную защиту Украины", - заявил он.

Порошенко объяснил цель введения военного положения

 

Также добавил, что отсутствие агрессии в отношении Украины будет означать, что цель введения военного положения была достигнута.

"Цель этого военного положения - показать, что противник заплатит очень высокую цену, если он решит напасть на нас, и что это будет как холодный душ, который остановит безумцев, которые имеют планы атаковать Украину. И если агрессии не будет, считайте, что цель этих действий достигнута", - подчеркнул Порошенко.

Он также сказал, что его полномочия не расширяются во время этого периода.

"Президент имеет исключительные конституционные полномочия, в том числе обороны страны в рамках статьи 106 Конституции", - сказал он.

Напомним, Порошенко в ходе интервью также заявил, что Россия в несколько раз увеличила присутствие военной техники вдоль украинско-российской границы.

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