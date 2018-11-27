Рішення про обмеження в'їзду росіян в Україну можуть ухвалити в середу

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Раніше Держприкордонслужба запропонувала обмежити в'їзд на територію України для деяких громадян РФ

Україна може ухвалити остаточне рішення про обмеження в'їзду росіян в країну в період дії воєнного стану вже у середу, 28 листопада. Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю каналу CNN у вівторок, 27 листопада, передає РБК-Україна.

"Остаточне рішення ще не ухвалене. Але одна з пропозицій нашого глави Генерального штабу і голови прикордонного контролю - обмеження в'їзду росіян в Україну в цей особливий період, період воєнного стану. І остаточне рішення, швидше за все, буде ухвалене завтра", - заявив Порошенкою

Він додав, що після ухвалення рішення Україна повідомить, на яких умовах деяким категоріям росіян буде заборонений в'їзд в країну.

JUST IN: Ukraine is considering limiting the ability of Russians to enter Ukraine during the period of martial law, President @poroshenko tells me. He says that a final decision will likely be made tomorrow. pic.twitter.com/qYgej2Tuq1 — Christiane Amanpour (@camanpour) November 27, 2018

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко під час інтерв'ю українським телеканалам розповів, що після запровадження режиму воєнного стану громадяни України будуть продовжувати вільно користуватися банківськими послугами і здійснювати поїздки за кордон. Відповідні обмеження будуть запроваджені тільки щодо російських громадян.