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Рішення про обмеження в'їзду росіян в Україну можуть ухвалити в середу

Новини » Політика    27.11.2018 - 22:59
Рішення про обмеження в'їзду росіян в Україну можуть ухвалити в середу
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Раніше Держприкордонслужба запропонувала обмежити в'їзд на територію України для деяких громадян РФ

Україна може ухвалити остаточне рішення про обмеження в'їзду росіян в країну в період дії воєнного стану вже у середу, 28 листопада. Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю каналу CNN у вівторок, 27 листопада, передає РБК-Україна.

"Остаточне рішення ще не ухвалене. Але одна з пропозицій нашого глави Генерального штабу і голови прикордонного контролю - обмеження в'їзду росіян в Україну в цей особливий період, період воєнного стану. І остаточне рішення, швидше за все, буде ухвалене завтра", - заявив Порошенкою

Він додав, що після ухвалення рішення Україна повідомить, на яких умовах деяким категоріям росіян буде заборонений в'їзд в країну.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко під час інтерв'ю українським телеканалам розповів, що після запровадження режиму воєнного стану громадяни України будуть продовжувати вільно користуватися банківськими послугами і здійснювати поїздки за кордон. Відповідні обмеження будуть запроваджені тільки щодо російських громадян.

У звязку з введенням воєнного стану в областях будуть створені штаби оборони В Азовському морі відбувся спланований акт російської агресії, - президент
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