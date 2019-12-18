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Решение о неоткрытии дела против нардепа можно обжаловать в суде, - комитет

Новости » Политика     18.12.2019 - 12:50
Решение о неоткрытии дела против нардепа можно обжаловать в суде, - комитет
Фото: Денис Монастырский (facebook.com Наталья Мамченко)

В случае, если генпрокурор не будет открывать дело против нардепа, можно обратиться в суд по поводу открытия

Если генеральный прокурор не будет регистрировать уголовные дела в отношении народных депутатов, заявитель сможет обжаловать такое решение в суде. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с января парламент и комитеты не будут иметь никаких полномочий по согласованию привлечения депутатов ВР к ответственности.

"Отныне, с 1 января ВРУ и ее комитеты не будут иметь никаких полномочий по согласованию привлечения к ответственности народных депутатов Украины. По поводу генерального прокурора. Речь идет о регистрации в ЕРДР сведений о совершении правонарушений. Так, среди предохранителей, которые согласовал зал, является то, что такие сведения вносит генпрокурор. Но в том случае, если генпрокурор по какой-то причине не вносит такие сведения, лицо, обращающееся с заявлением, может обжаловать это в суде. В суде 100% практика регистрации таких производств. Все резонансные дела по депутатам будут зарегистрированы в ЕРДР. Поэтому депутаты согласились на такой предохранитель", - заявил Монастырский.

По его словам, комитет предлагал предоставить право вносить информацию в ЕРДР всем: и детективам НАБУ, и представителям ГБР.

"Зал поддержал именно такую ​​концепцию, но я объяснил, что это не будет препятствовать расследованию дел в отношении народных депутатов", - добавил парламентарий.

Напомним, Верховная рада в среду окончательно отменила депутатскую неприкосновенность парламентариев. В частности, ВР согласовала три закона с изменениями в Конституцию Украины, которыми предусмотрена отмена неприкосновенности.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2237, за документ проголосовали 253 нардепа.

Текст законопроекта №2237, которым предлагалось разрешить прослушку народных депутатов и окончательно отменить их неприкосновенность, появился в Раде в начале октября.

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