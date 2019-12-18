Рішення про невідкриття справи проти нардепа можна оскаржити в суді, - комітет

Фото: Денис Монастирський (facebook.com Наталія Мамченко)

У випадку, якщо генпрокурор не буде відкривати справу проти нардепа, можна звернутися до суду щодо відкриття

Якщо генеральний прокурор не реєструватиме кримінальні справи щодо народних депутатів, заявник зможе оскаржити таке рішення в суді. Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з січня парламент та комітети не матимуть жодних повноважень щодо погодження притягнення депутатів ВР до відповідальності.

"Відтепер, з 1 січня ВРУ та її комітети не матимуть жодних повноважень щодо погодження притягнення до відповідальності народних депутатів України. Щодо генерального прокурора. Мова йде про реєстрацію у ЄРДР відомостей про вчинення правопорушень. Так, серед запобіжників, які погодила зала, є те, що такі відомості вносить генпрокурор. Але в тому разі, якщо генпрокурор з якоїсь причини не вносить такі відомості, особа, яка звертається з заявою, може оскаржити це в суді. В суді 100% практика реєстрації таких проваджень. Усі резонансні справи щодо депутатів будуть зареєстровані в ЄРДР. Тому депутати погодились на такий запобіжник", - заявив Монастирський.

За його словами, комітет пропонував надати право вносити інформацію до ЄРДР всім: і детективам НАБУ, і представникам ДБР.

"Зала підтримала саме таку концепцію, але я пояснив, що це не буде перешкоджати розслідуванню справ щодо народних депутатів", - додав парламентар.

Нагадаємо, Верховна рада у середу остаточно скасувала депутатську недоторканність парламентарів. Зокрема, ВР узгодила три закони зі змінами до Конституції України, якими передбачене скасування недоторканності.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2237, за документ проголосували 253 нардепа.

Текст законопроекту №2237, яким пропонувалося дозволити прослушку народних депутатів та остаточно скасувати їх недоторканність, з'явився у Раді на початку жовтня.