Решение по матчу Украина - Албания будет принято до конца дня

Вердикт вынесет ФИФА
ФИФА до конца дня примет решение по товарищескому матчу между сборными Украины и Албании, который может быть отменен из-за не соответствия стадиона во Франции нормам организации. Об этом сообщает tribuna.com.
Были проведены переговоры с представителями ФИФА и предоставлены им фото газона на стадионе в Эвиане. Матч могут либо перенести на другую арену, либо будет отменен.
Организатором товарищеской встречи является Албания, Украина - приглашенная сборная. Поэтому ФФУ не занимается организацией этого матча.
Напомним, ранее сообщалось, что ФФУ направила письмо в ФИФА об отмене матча с Албанией, который должен состояться 3 июня. Перед этим сборная Украины сыграет 31 мая с Марокко.