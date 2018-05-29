Решение по матчу Украина - Албания будет принято до конца дня

Вердикт вынесет ФИФА

ФИФА до конца дня примет решение по товарищескому матчу между сборными Украины и Албании, который может быть отменен из-за не соответствия стадиона во Франции нормам организации. Об этом сообщает tribuna.com.

Были проведены переговоры с представителями ФИФА и предоставлены им фото газона на стадионе в Эвиане. Матч могут либо перенести на другую арену, либо будет отменен.

Организатором товарищеской встречи является Албания, Украина - приглашенная сборная. Поэтому ФФУ не занимается организацией этого матча.

Напомним, ранее сообщалось, что ФФУ направила письмо в ФИФА об отмене матча с Албанией, который должен состояться 3 июня. Перед этим сборная Украины сыграет 31 мая с Марокко.