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ФФУ направила письмо в ФИФА об отмене матча с Албанией

НовостиСпорт    29.05.2018 - 09:17
Фото: Андрей Шевченко (twitter.com/FFUKRAINE)
Фото: Андрей Шевченко (twitter.com/FFUKRAINE)

Проведение поединка пока под вопросом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что товарищеский матч со сборной Албании, запланированный на 3 июня во французском Эвиане, под угрозой срыва. Об этом сообщает портал zbirna.com.

Отмечается, что Федерация футбола Украины направила соответствующее письмо об отмене матча в ФИФА. Федерация футбола Албании поддержала это обращение, и теперь решение за Международной футбольной ассоциацией.

"Товарищеский матч сборной Украины с Албанией под вопросом. Причина в том, что не удалось согласовать проведение этого матча на стадионе в швейцарской Женеве, а стадион в Эвиане, на котором предлагал провести матч агент, ниже всякой критики. Поэтому, если не удастся в срочном порядке найти другую арену, игра, вероятнее всего не состоится", - сказал Шевченко.

Сборная Украины 31 мая проведет товарищеский поединок против Марокко, а на 3 июня была запланирована встреча с Албанией. 

Напомним, сборная Украины сохранила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) за апрель 2018 года.

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Теги публикации: Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФИФА, отмена, Албания, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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