Рішення щодо матчу Україна - Албанія буде ухвалено до кінця дня

Вердикт винесе ФІФА

ФІФА до кінця дня ухвалить рішення щодо товариського матча між збірними України та Албанії, який може бути скасований через невідповідність стадіону у Франції нормам організації. Про це повідомляє tribuna.com.

Були проведені переговори з представниками ФІФА і надані їм фото газону на стадіоні в Евіані. Матч можуть або перенести на іншу арену, або буде скасований.

Організатором товариській зустрічі є Албанія, Україна - запрошена збірна. Тому ФФУ не займається організацією цього матчу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФФУ направила лист до ФІФА про скасування матчу з Албанією, який повинен відбутися 3 червня. Перед цим збірна України зіграє 31 травня з Марокко.