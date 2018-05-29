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Рішення щодо матчу Україна - Албанія буде ухвалено до кінця дня

НовиниСпорт    29.05.2018 - 17:19
Фото: тренування збірної України (facebook.com/UaNationalFootball)
Фото: тренування збірної України (facebook.com/UaNationalFootball)

Вердикт винесе ФІФА

ФІФА до кінця дня ухвалить рішення щодо товариського матча між збірними України та Албанії, який може бути скасований через невідповідність стадіону у Франції нормам організації. Про це повідомляє tribuna.com.

Були проведені переговори з представниками ФІФА і надані їм фото газону на стадіоні в Евіані. Матч можуть або перенести на іншу арену, або буде скасований.

Організатором товариській зустрічі є Албанія, Україна - запрошена збірна. Тому ФФУ не займається організацією цього матчу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФФУ направила лист до ФІФА про скасування матчу з Албанією, який повинен відбутися 3 червня. Перед цим збірна України зіграє 31 травня з Марокко.

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Теги публікації: Збірна України, ФІФА, Албания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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