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Решение лежит в Кремле "на столе": Кулеба о возможном вторжении РФ в Украину

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 13:50
Решение лежит в Кремле "на столе": Кулеба о возможном вторжении РФ в Украину Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что еще нет доказательств принятого решения РФ напасть на Украину. Однако этот вариант находится у российских властей "на столе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД в интервью латышскому порталу новостей Delfi.

"Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них "на столе", - заявил Кулеба.

Он отметил, что сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы "отбить охоту" России от выбора в пользу вторжения.

"Этого не достичь уступками, а лишь мощной политикой сдерживания", - добавил министр.

Напомним, ранее в разведке сообщили, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к нападению в конце января-начале февраля.

Добавим, в Минобороны напомнили, что нападение России на Украину произошло еще в 2014 году, теперь речь идет о расширении эскалации вглубь территории Украины.

Отметим, сегодня президент Турции Регдеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может стать посредником между Украиной и Россией, поскольку турецкая сторона заинтересована в том, чтобы в этом регионе установился мир.

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