Решение лежит в Кремле "на столе": Кулеба о возможном вторжении РФ в Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что еще нет доказательств принятого решения РФ напасть на Украину. Однако этот вариант находится у российских властей "на столе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД в интервью латышскому порталу новостей Delfi.

"Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них "на столе", - заявил Кулеба.

Он отметил, что сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы "отбить охоту" России от выбора в пользу вторжения.

"Этого не достичь уступками, а лишь мощной политикой сдерживания", - добавил министр.