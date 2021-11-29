Рішення лежить у Кремлі "на столі": Кулеба про можливе вторгнення РФ в Україну
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ще немає доказів ухваленого рішення РФ напасти на Україну. Однак цей варіант перебуває у російської влади "на столі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС в інтерв'ю латиському порталу новин Delfi.
"Безумовно, Росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. Немає свідчень, що рішення про її реалізацію вже ухвалене в Москві, але такий варіант перебуває у них "на столі", - заявив Кулеба.
Він зазначив, що сьогодні Україна та її партнери працюють над тим, щоб "знеохотити" Росію від вибору на користь вторгнення.
"Цього не досягти поступками, а лише потужною політикою стримування", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше у розвідці повідомили, що Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до нападу в кінці січня-початку лютого.
Додамо, в Міноборони нагадали, що напад Росії на Україну стався ще в 2014 році, тепер йдеться про розширення ескалації вглиб території України.
Зазначимо, сьогодні президент Туреччини Регдеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може стати посередником між Україною і Росією, оскільки турецька сторона зацікавлена в тому, щоб в цьому регіоні встановився мир.