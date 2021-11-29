Рішення лежить у Кремлі "на столі": Кулеба про можливе вторгнення РФ в Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ще немає доказів ухваленого рішення РФ напасти на Україну. Однак цей варіант перебуває у російської влади "на столі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС в інтерв'ю латиському порталу новин Delfi.

"Безумовно, Росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. Немає свідчень, що рішення про її реалізацію вже ухвалене в Москві, але такий варіант перебуває у них "на столі", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що сьогодні Україна та її партнери працюють над тим, щоб "знеохотити" Росію від вибору на користь вторгнення.

"Цього не досягти поступками, а лише потужною політикою стримування", - додав міністр.